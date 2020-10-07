В Амстердаме пассажир избил и покусал водителя автобуса из-за требования надеть маску

В Амстердаме произошло нападение на водителя автобуса, который сделал пассажиру замечание из-за отсутствия маски.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NOS.

67-летний водитель не хотел, чтобы пассажир ехал в автобусе, потому что на нем не было маски. Из-за этого пассажир разозлился и несколько раз укусил водителя, повалил наземь и бил ногами.

После нападения водителя на скорой доставили в больницу – у него выбиты четыре зуба, сотрясение мозга, ушиблены ребра и разбито лицо.

Злоумышленник скрылся с места происшествия.

Амстердамская компания общественного транспорта GVB объявила, что водитель сейчас уже выписан домой.

"Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он шокирован" - сказали в компании.

"У нас есть более четкие снимки с автобуса, на которых четко видно подозреваемого. Снимки были переданы всем сотрудникам полиции Амстердама" - сказал представитель полиции.

Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев.

Как сообщалось, в Австрии осудили мужчину, который отказался надеть маску для лица при посадке в поезд и ударил кондуктора, который сделал ему замечание.