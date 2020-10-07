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Зеленські зустрілися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Середа, 7 жовтня 2020, 15:08

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена розпочали свій візит до Британії зустріччю з герцогом та герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Фото зустрічі опубліковане в офіційному Twitter-каналі герцога і герцогині, повідомляє "Європейська правда". 

Володимир Зеленський прокоментував зустріч, заявивши, що "людські контакти завжди найважливіші для країн". 

"Україна та Британія поділяють бачення щодо багатьох питань. Попереду – плідна співпраця та успішні проєкти", - написав глава держави у своєму Twitter.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті: Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС.

Також очікується, що Британія надасть додаткові 5 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для допомоги переселенцям і громадам на Донбасі.

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Велика Британія Зеленський
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