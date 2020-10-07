Зеленські зустрілися з принцом Вільямом та Кейт Міддлтон

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена розпочали свій візит до Британії зустріччю з герцогом та герцогинею Кембриджськими - принцом Вільямом та його дружиною Кейт Міддлтон.

Фото зустрічі опубліковане в офіційному Twitter-каналі герцога і герцогині, повідомляє "Європейська правда".

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Володимир Зеленський прокоментував зустріч, заявивши, що "людські контакти завжди найважливіші для країн".

"Україна та Британія поділяють бачення щодо багатьох питань. Попереду – плідна співпраця та успішні проєкти", - написав глава держави у своєму Twitter.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", під час візиту президента України до Британії підпишуть меморандум про побудову в Україні ракетних катерів.

Кораблів такого типу в Україні зараз взагалі немає, хоча вони є ключовою ланкою, що здатна забезпечити опір імовірному нападу агресора з моря.

Детальніше про це читайте у статті: Москітний флот Зеленського: деталі переговорів з Британією, здатних змінити українські ВМС.

Також очікується, що Британія надасть додаткові 5 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної допомоги Україні для допомоги переселенцям і громадам на Донбасі.