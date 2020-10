Зеленские встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена начали свой визит в Британию встречей с герцогом и герцогиней Кембриджскими - принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Фото встречи опубликовано в официальном Twitter-канале герцога и герцогини, сообщает "Европейская правда".

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD