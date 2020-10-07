Зеленские встретились с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена начали свой визит в Британию встречей с герцогом и герцогиней Кембриджскими - принцем Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.

Фото встречи опубликовано в официальном Twitter-канале герцога и герцогини, сообщает "Европейская правда".

Today The Duke and Duchess of Cambridge held an audience with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine and First Lady Olena Zelenska, at Buckingham Palace🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/OZ0LIDFNjD — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) October 7, 2020

Владимир Зеленский прокомментировал встречу, заявив, что "человеческие контакты - всегда самые важные для стран".

"Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам. Впереди - плодотворное сотрудничество и успешные проекты", - написал глава государства в своем Twitter.

Как ранее сообщала "Европейская правда", во время визита президента Украины в Британию также подпишут меморандум о строительстве в Украине ракетных катеров.

Кораблей такого типа в Украине сейчас нет вообще, хотя они являются ключевым звеном, которое способно обеспечить сопротивление предполагаемому нападению агрессора с моря.

Подробнее об этом читайте в статье: Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способных изменить украинские ВМС

Также ожидается, что Великобритания предоставит дополнительные 5 млн фунтов стерлингов гуманитарной помощи Украине для помощи переселенцам и общинам на Донбассе.