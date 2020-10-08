Британия будет работать над санкциями против РФ за отравление Навального - МИД

Великобритания вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Алексея Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских чиновников и других, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто принимал участие в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в заявлении.

Министр заявил, что российские власти не предпринимают никаких усилий, чтобы расследовать это нападение.

"Не существует другого правдоподобного объяснения отравления господина Навального, кроме российского участия и ответственности за это ужасное нападение", - заявил Рааб.

Напомним, Франция и Германия предложат европейским партнерам ввести санкции против сотрудников ГРУ РФ в связи с отравлением в России оппозиционера Алексея Навального.

Напомним, 6 октября ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, похожего на другие из группы "Новичок".

14 сентября Берлин сообщил, что лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".