Зеленский в Британии: Украине нужен ПДЧ в НАТО
Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО.
Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".
"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - отметил Кулеба.
Он отметил, что новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое в четверг подписали Украина и Великобритания, означает, среди прочего, больше сотрудничества в сфере безопасности.
Как известно, в новой стратегии национальной безопасности Зеленский дал указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.
Зеленский также призвал активизировать процесс реформ, чтобы присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.
Как сообщала ЕвроПравда, помимо соглашения о стратегическом партнерстве Украины и Великобритания 7 октября подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ - в частности, речь идет о совместном производстве ракетных катеров.
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