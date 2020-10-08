Зеленский в Британии: Украине нужен ПДЧ в НАТО

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Борисом Джонсоном в Лондоне призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО.

Об этом рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба в прямой трансляции на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Отдельно говорили о НАТО. Наш президент был очень четким: он сказал, что Украине нужен План действий по членству, и членство в НАТО будет способствовать украинской безопасности и обороне", - отметил Кулеба.

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Он отметил, что новое соглашение о стратегическом партнерстве, которое в четверг подписали Украина и Великобритания, означает, среди прочего, больше сотрудничества в сфере безопасности.

Как известно, в новой стратегии национальной безопасности Зеленский дал указание получить приглашение и присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Зеленский также призвал активизировать процесс реформ, чтобы присоединиться к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщала ЕвроПравда, помимо соглашения о стратегическом партнерстве Украины и Великобритания 7 октября подписали меморандум, предусматривающий переоснащение Военно-морских сил ВСУ - в частности, речь идет о совместном производстве ракетных катеров.

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