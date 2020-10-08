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Президент Європарламенту самоізолюється через контакт з коронахворим

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:46

Президента "Європейського парламенту" Давід Сассолі самоізолюється через контакт із хворим на коронавірус співробітником свого офісу. 

Про це Сассолі оголосив у четвер 8 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

"Нещодавно я контактував з одним із моїх співробітників, у якого сьогодні виявився позитивний результат на COVID-19", - розповів глава Європарламенту у своєму Twitter.

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Сассолі каже, що почувається добре і не має жодних симптомів, але відповідно до правил самоізолюється "на необхідний період для проведення потрібних перевірок".

Як відомо, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС через самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус. 

На саміті її замінив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Тим часом у США вирішили провести дистанційні дебати кандидатів у президенти перед виборами, але Дональд Трамп від них відмовився. 

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