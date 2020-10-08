Президент Европарламента изолируется после контакта с коронавирусным больным

Президент "Европейского парламента" Давид Сассоли самоизолируется из-за контакта с больным коронавирусом сотрудником своего офиса.

Об этом Сассоли объявил в четверг 8 октября, сообщает "Европейская правда".

"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19", - рассказал глава Европарламента в своем Twitter.

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Сассоли говорит, что чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов, но в соответствии с правилами самоизолируется "на необходимый период для проведения необходимых проверок".

Как известно, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 6 октября пропустила саммит Украина-ЕС по причине самоизоляции после контакта с больным коронавирусом.

На саммите ее заменил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Между тем в США решили провести дистанционные дебаты кандидатов в президенты перед выборами, но Дональд Трамп от них отказался.