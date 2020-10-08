На Мадейрі пограбували дім Кріштіану Роналду

Футболіст Кріштіану Роналду став жертвою злочинців, які проникли в його будинок на португальському острові Мадейра.

Про інцидент повідомила місцева газета Diario de Noticias Madeira, пише "Європейська правда".

Злодій скористався моментом і ввійшов у помешкання, коли найманий працівник відкрив двері гаража.

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Крадіжка відбулася у той час, коли Роналду брав участь у футбольному матчі в складі національної збірної Португалії у середу. Партнерки Роналду Джорджини Родрігес також не була вдома - вона перебуває на Тижні моди в Парижі.

Стверджується, що злочинець пробув всередині недовго і зник з підписаною Роналду футболкою вартістю приблизно 200 євро та кількома іншими невеликими предметами.

Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження і його особа відома, але жодних затримань поки що здійснено не було.







