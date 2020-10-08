На Мадейрі пограбували дім Кріштіану Роналду
Футболіст Кріштіану Роналду став жертвою злочинців, які проникли в його будинок на португальському острові Мадейра.
Про інцидент повідомила місцева газета Diario de Noticias Madeira, пише "Європейська правда".
Злодій скористався моментом і ввійшов у помешкання, коли найманий працівник відкрив двері гаража.
Крадіжка відбулася у той час, коли Роналду брав участь у футбольному матчі в складі національної збірної Португалії у середу. Партнерки Роналду Джорджини Родрігес також не була вдома - вона перебуває на Тижні моди в Парижі.
Стверджується, що злочинець пробув всередині недовго і зник з підписаною Роналду футболкою вартістю приблизно 200 євро та кількома іншими невеликими предметами.
Зловмисника зафіксували камери відеоспостереження і його особа відома, але жодних затримань поки що здійснено не було.