На Мадейре ограбили дом Криштиану Роналду

Футболист Криштиану Роналду стал жертвой преступников, которые проникли в его дом на португальском острове Мадейра.

Об инциденте сообщила местная газета Diario de Noticias Madeira, пишет "Европейская правда".

Вор воспользовался моментом и вошел в помещение, когда наемный работник открыл дверь гаража.

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Кража произошла в то время, когда Роналду участвовал в футбольном матче в составе национальной сборной Португалии в среду. Партнерши Роналду Джорджины Родригес тоже не была дома - она ​​находится на Неделе моды в Париже.

Утверждается, что преступник пробыл внутри недолго и скрылся с подписанной Роналду футболкой стоимостью около 200 евро и несколькими другими небольшими предметами.

Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения и его личность известна, но никаких задержаний пока произведено не было.