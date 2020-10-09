ЕС может наказать 9 граждан России за отравления Навального - Le Monde

Германия и Франция предлагают ЕС ввести санкции против 9 российских государственных чиновников в ответ на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Детали санкционного решения стали известны газете Le Monde от источников, знакомых с переговорами в ЕС, сообщает "Европейская правда".

Эти 9 граждан или члены администрации Путина, или высокопоставленные представители сектора государственной безопасности.

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Европейские чиновники, как сообщается, также рассматривают возможность введения санкций против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий. Считается, что там были разработаны первые ядовитые вещества из группы "Новичок".

Этим лицам будет запрещен въезд на территорию ЕС, а любые активы, которыми они обладают в Европейском Союзе, будут заморожены.

Санкционный список главы МИД Евросоюза обсудят на заседании в Брюсселе 12 октября.

Ожидается, что лидеры ЕС официально отреагируют на отравление Навального на своем следующем саммите 15 октября.

7 октября Франция и Германия подтвердили, что внесут своим европейским партнерам предложение о дополнительных санкциях в деле Навального.

Эта новость поступила после того, как ОЗХО обнародовала заключение об отравлении Навального. В нем указано, что в биоматериалах российского оппозиционера обнаружили следы агента, подобного на другие из группы "Новичок".

Великобритания заявила, что вместе с другими странами будет работать над введением санкций против российских чиновников в связи с отравлением Навального.