Білорусь перенесла термін запуску АЕС, проти якої виступили країни Балтії

Уряд Білорусі переніс термін повного введення в експлуатацію БелАЕС з 2020 року на 2022 рік.

Про це пише агентство "Интерфакс-Запад", повідомляє "Європейська правда".

Раніше завершення будівництва і повний початок роботи БелАЕС потужністю 2,4 тис. МВт передбачалися в 2019-2020 роках. Тепер відповідні терміни зсунуті на 2019-2022 роки.

Читайте також Угода про партнерство з Білоруссю залежить від питання БелАЕС - ЄС

Крім того, на один рік - з 2021 на 2022 - перенесено термін завершення будівництва і введення 800 МВт піково-резервних потужностей на діючих в Білорусі електростанціях.

Піково-резервні потужності не братимуть участі в постійній генерації і будуються з метою поставки електроенергії в мережу в разі нештатної ситуації на БелАЕС.

Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець біля литовського кордону за російським проектом ВВЕР-1200. Вона буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен.

Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.

У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.

Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.