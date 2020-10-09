Білорусь перенесла термін запуску АЕС, проти якої виступили країни Балтії
Уряд Білорусі переніс термін повного введення в експлуатацію БелАЕС з 2020 року на 2022 рік.
Про це пише агентство "Интерфакс-Запад", повідомляє "Європейська правда".
Раніше завершення будівництва і повний початок роботи БелАЕС потужністю 2,4 тис. МВт передбачалися в 2019-2020 роках. Тепер відповідні терміни зсунуті на 2019-2022 роки.
Крім того, на один рік - з 2021 на 2022 - перенесено термін завершення будівництва і введення 800 МВт піково-резервних потужностей на діючих в Білорусі електростанціях.
Піково-резервні потужності не братимуть участі в постійній генерації і будуються з метою поставки електроенергії в мережу в разі нештатної ситуації на БелАЕС.
Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець біля литовського кордону за російським проектом ВВЕР-1200. Вона буде складатися з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен.
Литовський уряд каже, що при будівництві станції не були дотримані вимоги техніки безпеки та охорони природи. Білорусь такі претензії категорично відхиляє.
У 2017 році литовський сейм законодавчо закріпив, що Білоруська АЕС є небезпечною і становить загрозу для національної безпеки, навколишнього середовища і здоров'я людей.
Три країни Балтії, Литва, Латвія та Естонія, домовились бойкотувати електроенергію з БелАЕС.