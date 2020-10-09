Беларусь перенесла срок запуска АЭС, против которой выступили страны Балтии

Правительство Беларуси перенесло срок полного ввода в эксплуатацию БелАЭС с 2020 на 2022 год.

Об этом пишет "Интерфакс-Запад", сообщает "Европейская правда".

Раньше завершение строительства и полное начало работы БелАЭС мощностью 2,4 тыс. МВт предусматривались в 2019-2020 годах. Теперь соответствующие сроки сдвинуты на 2019-2022 годы.

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Кроме того, на один год - с 2021 на 2022 - перенесен срок завершения строительства и ввода 800 МВт пиково-резервных мощностей на действующих в Беларуси электростанциях.

Пиково-резервные мощности не будут участвовать в постоянной генерации и строятся с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС .

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец возле литовской границы по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый.

Литовское правительство говорит, что при строительстве станции не были соблюдены требования техники безопасности и охраны природы. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

В 2017 году литовский сейм законодательно закрепил, что Белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей.

Три страны Балтии, Литва, Латвия и Эстония, договорились бойкотировать электроэнергию с БелАЭС.