В Бельгии хотят использовать договор 1666 года, чтобы ловить рыбу в водах Британии после Brexit

Фламандское правительство, которое руководит одним из трех бельгийских регионов Фландрией, может воспользоваться хартией от 1666 года, чтобы закрепить свое право ловить рыбу в водах Великобритании в случае провала переговоров о торговле после Brexit.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Рыболовство - одна из главных проблем в переговорах между ЕС и Британией в предстоящих торговых отношениях. Если к концу переходного периода не удастся достичь соглашения, Великобритания теоретически может перекрыть доступ в свои воды для судов ЕС.

В этом случае правительство Фландрии планирует сослаться на договор, подписанный королем Англии Карлом II в 1666 году, который предоставляет 50 рыбакам из фламандского города Брюгге "вечный доступ" в британские воды.

"Наша цель - достичь договоренности. Но если мы не придем к согласию, мы можем задействовать хартию. Она датируется 1666 годом, но была подтверждена британским юристом в 1820 году", - заявила пресс-секретарь министра рыболовства Фландрии Хильде Кревитс.

После юридических консультаций правительство Фландрии отправило копию хартии главному переговорщику ЕС по Brexit Мишелю Барнье.

Напомним, в начале осени британский премьер Борис Джонсон уже заявлял, что если Лондон и Брюссель не достигнут соглашения о будущих отношениях до середины октября, то его страна будет готова это принять и "двигаться дальше".

Еврокомиссия направила Британии предупреждение о нарушении соглашения о Brexit в связи с одобрением проекта "О внутреннем рынке", уничтожающим предыдущие договоренности.