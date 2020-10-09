Копенгаген заборонить електросамокати у центрі міста

Влада Копенгагена планує заборонити оренду електросамокатів в центрі міста, що стане одним з найсуворіших правил проти символу нової "економіки спільного використання".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"З 1 січня буде неможливо орендувати або припаркувати електросамокати в більшості найбільш забудованих районів Копенгагена", - йдеться в листі міського департаменту екології та технічних послуг.

На практиці цей захід заборонить використання скутерів в історичному центрі міста і прилеглих районах, де їх уже заборонено паркувати.

"На жаль, ми зіткнулися з серйозними проблемами з цими електросамокати ... Літнім людям надзвичайно важко пересуватися, коли їх залишають валятися", - сказав муніципальний радник Руне Дібвад.

Цей крок повинен бути схвалений муніципальною радою, але користується широкою підтримкою.

Незважаючи на те, що це символ "економіки спільного споживання", самокати часто кидають погано припаркованими, що спонукало низку міст прийняти суворі правила їх використання.

Минулого літа поліція Копенгагена зупинила 28 осіб за один уїк-енд за те, що вони каталися на самокатах нетверезими або під дією наркотиків.