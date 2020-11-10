Алиев: в Нагорном Карабахе будут размещены и турецкие миротворцы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

"В Карабахе в миротворческом центре будут представлены и российские, и турецкие военнослужащие", - сказал президент Азербайджана в своем послании во время церемонии подписания документа о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

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Алиев выразил уверенность в том, что "сегодня ставится точка в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном".

Он подчеркнул "особую роль" России и поблагодарил за "личное участие", а также поблагодарил президента Турции Реджепа Тайип Эрдоган за "активное участие в политическом урегулировании конфликта".

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Минобороны России сообщило, что самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 в Нагорный Карабах уже отправились 1960 военнослужащих, 470 единиц военной техники. Командование "миротворческой операцией" будет располагаться в районе города Степанакерт.