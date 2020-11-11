Україна вважає війну у Нагірному Карабаху завершеною

Міністерство закордонних справ України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною.

Заява "у зв’язку із завершенням війни в Нагірному Карабасі" оприлюднена на офіційному сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

МЗС наголосило, що Україна вітає припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту.

Читайте також Ердоган стверджує, що разом з Росією контролюватиме дотримання режиму тиші у Карабаху

"Вважаємо, що наступним кроком має стати відновлення стабільності і життєдіяльності регіону, а також продовження міжнародних зусиль для досягнення повного врегулювання нагірнокарабаського конфлікту на основі міжнародного права", - сказано у заяві.

Міністерство додало, що Україна незмінно і беззастережно підтримує територіальну цілісність Азербайджану в міжнародно визнаних кордонах.

"Цей принцип є основоположним для України, що досі потерпає від російської агресії, і частина території якої залишається під тимчасовою окупацією Росії", - сказано в заяві.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

12 транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими вирушили у вівторок з Росії в Нагірний Карабах.

Читайте також – "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні"