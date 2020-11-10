У Нагірний Карабах вилетіли 12 літаків з російськими військовими

Дванадцять транспортних літаків Іл-76 з російськими військовими вирушили з Ульяновська в Нагірний Карабах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство ТАСС з посиланням на дані Міноборони РФ.

У Карабаху будуть дислоковані 1960 російських військовослужбовців, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Основу контингенту складуть підрозділи 15-ї окремої мотострілкової бригади Центрального військового округу РФ.

За даними волонтера-розслідувача з організації InformNapalm Іраклі Комахідзе, військові 15-ї ОМСБр з Самари брали участь в захопленні Криму та окупації частини Донбасу.

Комахідзе уточнив, що з грудня 2005 року по листопад 2008 року ця миротворча бригада перебувала в зоні т.зв. грузино-абхазького конфлікту. Брала участь в російській агресії проти Грузії в серпні 2008 року.

За умовами угоди про припинення вогню, російські військові, яких називають "миротворцями", будуть перебувати на лінії зіткнення вірменських та азербайджанських сил. Також вони будуть охороняти Лачинський коридор, що з'єднує центр Нагірного Карабаху Степанакерт з Вірменією.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці. У Вірменії це заперечили.