Французька популістка Ле Пен "абсолютно не визнає" перемогу Байдена

Французька популістка Марін Ле Пен, лідер правої партії "Національне об’єднання (раніше відома як "Національний фронт") заявила, що "абсолютно не визнає" перемогу Джо Байдена на виборах президента США до того, як суди розглянуть скарги кампанії Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Марін Ле Пен сказала, що вважає привітання майбутнього президента США передчасними, тому що "не вважає, що матч завершився, доки не скінчився додатковий час".

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"Оскільки є правові інструменти, потрібно щоб правосуддя сказало своє слово, перш ніж вирішувати, що ми маємо за підсумками голосування", - заявила вона.

На запитання про те, що вона думає про заяви Дональда Трампа про нібито фальсифікацію результатів виборі, Ле Пен відповіла, що почекає рішення американських судів.

"Що я бачу - що були проведені декілька підрахунків і деякі завершені підрахунки дали інакші результати, ніж ті, що були оголошені… Тому мені досить дивно бачити цю медійну, а подекуди й політичну одностайність у квапливому оголошенні результату, коли очевидно, що якісь питання ще будуть розглядати у суді," - сказала вона.

Як відомо, президент США Дональд Трамп відмовився визнавати перемогу на виборах Джо Байдена, який, за даними американських телемереж, набрав необхідні для обрання понад 270 голосів виборників.

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