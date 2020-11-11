Французская популистка Ле Пен "абсолютно не признает" победу Байдена

Французская популистка Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии "Национальное объединение" (ранее известной как "Национальный фронт") заявила, что "абсолютно не признает" победу Джо Байдена на выборах президента США до того, как суды рассмотрят жалобы кампании Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Марин Ле Пен сказала, что считает поздравления будущего президента США преждевременными, потому что "не считает, что матч завершился, пока не кончилось дополнительное время".

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"Поскольку есть правовые инструменты, нужно, чтобы правосудие сказало свое слово, прежде чем решать, что мы имеем по итогам голосования", - заявила она.

На вопрос о том, что она думает о заявлениях Дональда Трампа о якобы фальсификации результатов выборе, Ле Пен ответила, что подождет решения американских судов.

"Что я вижу - что были проведены несколько подсчетов и некоторые завершенные подсчеты дали иные результаты, чем те, что были объявлены... Поэтому мне довольно странно видеть эту медийное, а иногда и политическое единодушие в спешном объявлении результата, когда очевидно, что какие-то вопросы еще будут рассматривать в суде", - сказала она.

Как известно, президент США Дональд Трамп отказался признавать победу на выборах Джо Байдена, который, по данным американских телесетей, набрал необходимые для избрания более 270 голосов выборщиков.

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