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ЄС купить 300 млн доз вакцини Pfizer після оголошення про 90% її ефективності

Понеділок, 9 листопада 2020, 17:16

Європейська комісія підпише контракт на купівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, яка показала успішні результати клінічних випробувань.

Про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє "Європейська правда".

"Відмінні новини від Pfizer і BioNTech Group про успішні результати їх останнього клінічного випробування вакцини від COVID-19. Європейська наука працює! Європейська комісія незабаром підпише з ними контракт на 300 мільйонів доз. А поки давайте продовжимо захищати один одного", - написала фон дер Ляєн в Twitter.

Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.

Pfizer та BioNTech - одні з низки розробників майбутньої вакцини коронавірусу. Єврокомісія вже попередньо законтрактувала у них 200 млн доз для країн ЄС. Також компанії мають контракт із США, Британією, Канадою та Японією.  

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