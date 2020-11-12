У Європарламенті виявили сотні випадків коронавірусу

Президент Європейського парламенту Давід Сассолі заявив, що в Європарламенті діагностовані сотні випадків захворювання COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.

"Сотні випадків COVID-19 були виявлені в парламенті за останні тижні", - сказав він в середу.

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Сассолі був змушений виступити з цією заявою після скарг на те, що депутати Європарламенту більше не можуть отримувати свої добові в розмірі 323 євро після того, як парламент був частково закритий через коронавірусну кризу.

Європарламент здійснює фіксовану виплату в розмірі 323 євро в день для покриття витрат, які члени ЄП несуть у періоди парламентської діяльності - за умови, що вони підтвердять свою присутність, зареєструвавшись.

Здебільшого ці кошти призначені для покриття витрат на проживання протягом кожного робочого дня в Брюсселі чи Страсбурзі.

Наприкінці жовтня Європейський парламент перейшов на пленарні засідання в режимі онлайн і скасував майже всі персональні зустрічі до кінця листопада, щоб зупинити поширення коронавірусу.

На початку спалаху коронавірусу весною Європейський парламент скасував всі свої пленарні засідання в Страсбурзі.