В Европарламенте обнаружили сотни случаев коронавируса

Президент Европейского парламента Давид Сассоли заявил, что в Европарламенте диагностированы сотни случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

"Сотни случаев COVID-19 были обнаружены в парламенте за последние недели", - сказал он в среду.

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Сассоли был вынужден выступить с этим заявлением после жалоб на то, что депутаты Европарламента больше не могут получать свои суточные в размере 323 евро после того, как парламент был частично закрыт из-за коронавирусного кризиса.

Европарламент осуществляет фиксированную выплату в размере 323 евро в день для покрытия расходов, которые члены ЕП несут в периоды парламентской деятельности - при условии, что они подтвердят свое присутствие, зарегистрировавшись.

В основном эти средства предназначены для покрытия расходов на проживание в течение каждого рабочего дня в Брюсселе или Страсбурге.

В конце октября Европейский парламент перешел на пленарные заседания в режиме онлайн и отменил почти все персональные встречи до конца ноября, чтобы остановить распространение коронавируса.

В начале вспышки коронавируса весной Европейский парламент отменил все свои пленарные заседания в Страсбурге.