Мінська група щодо Карабаху проведе переговори в Москві

Американські і французькі співголови Мінської групи ОБСЄ щодо Нагірного Карабаху найближчими днями приїдуть до Москви для переговорів.

Про це оголосив у четвер на пресконференції в Москві глава МЗС РФ Сергєй Лавров, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

За словами Лаврова, дипломати приїдуть для обговорення їх ролі у виконанні досягнутих домовленостей про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

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"Ми жодним чином не хочемо дистанціюватися від наших американських і французьких колег. Більш того, ми їх запросили в Москву. Вони найближчими днями тут з'являться для детальної розмови про те, як вони можуть сприяти виконанню досягнутих угод", - сказав Лавров.

"Так що роль (мінської групи ОБСЄ. - Ред.) зберігається", - додав він.

Як відомо, Франція, Росія і США є співголовами Мінської групи Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка займається пошуком шляхів вирішення конфлікту у Нагірному Карабаху з 1992 року.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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