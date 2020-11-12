Минская группа по Карабаху проведет переговоры в Москве

Американские и французские сопредседатели Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в ближайшие дни приедут в Москву для переговоров.

Об этом объявил в четверг на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

По словам Лаврова, дипломаты приедут для обсуждения их роли в выполнении достигнутых договоренностей о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву. Они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений", - сказал Лавров.

"Так что роль (Минской группы ОБСЕ. - Ред.) сохраняется", - добавил он.

Как известно, Франция, Россия и США являются сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая занимается поиском путей решения конфликта в Нагорном Карабахе с 1992 года.

Напомним, в ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения, Азербайджан и Россия подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

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