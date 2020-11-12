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Президент Литви відвідає Україну до кінця року - посол

Четвер, 12 листопада 2020, 13:46

Посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас повідомив, що президент Литви Гітанас Науседа має прибути з візитом в Україну наприкінці року.

Про це литовський дипломат розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

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"Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа з візитом в Україну має прибути наприкінці цього року. Сподіваємося, що пандемія COVID-19 не завадить зустрічі президентів наших країн у Києві", - відзначив дипломат.

Литовський президент мав відвідати Україну в березні, але відклав візит на невизначений термін через пандемію. На той час в балтійській країні було підтверджено три випадки COVID-19.

Президент Володимир Зеленський у ці дні госпіталізований у лікарню "Феофанія", оскільки  отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про зараження Зеленський повідомив 9 листопада.

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Литва Коронавірус Зеленський
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