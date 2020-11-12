Власти и оппозиция в Грузии довольны первой встречей, но быстрых результатов не ждут

Правящая партия "Грузинская мечта" и оппозиционные силы в целом довольны началом переговоров для выхода из политического кризиса, но не ожидают от них быстрых результатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Один из лидеров оппозиционной "Европейской Грузии" Давид Бакрадзе заявил, что "видит пространство для компромисса", несмотря на то, что позиции сторон очень расходятся. "Пространство для компромисса есть, и если ответственный подход - надеюсь, стороны смогут достичь согласия", - заявил он.

В то же время, отметил Бакрадзе, его политсила не изменила позиции и продолжает считать, что для разрешения кризиса в стране нужно провести новые выборы.

Лидер "Стратегии Агмашенебели" Вашадзе доволен тем, что на переговорах оппозиция обозначила свои позиции, и заявил, что следующая встреча "обязательно будет", хотя еще не известно, когда именно, цитирует его "Новости-Грузия". В то же время, в субботу оппозиция планирует новые митинги.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе, который на встрече представлял правящую "Грузинскую мечту", также доволен встречей.

"Это было начало политических консультаций. От первой встречи не должно быть ожиданий на основные договоренности. Но начало диалога помогает сблизить позиции, и первую встречу я бы оценил положительно", - сказал он в комментарии СМИ.

Как уже сообщалось, 12 ноября "Грузинская мечта" и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов. Встреча состоялась в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан с участием послов США, ЕС и Франции. Дипломаты призывают грузинских политиков к диалогу и готовы быть посредниками в этом процессе.

Напомним, на парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста.

Критические упреки звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ одновременно не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии, в общем были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливого рассмотрения всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Кризис усложнил жесткий разгон протестов с применением водометов.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый Майдан.