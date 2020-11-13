ЄС готовий надати гуманітарну допомогу постраждалим у війні в Карабаху

ЄС готовий надати подальшу гуманітарну допомогу для потреб цивільного населення, яке постраждало від конфлікту у Нагірному Карабаху і вже виділив майже 1 мільйон євро на надзвичайну допомогу.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель міністрам закордонних справ Вірменії та Азербайджану в ході телефонних розмов у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу EEAS.

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В обох телефонних розмовах Боррель висловив надію, що припинення бойових дій у Карабаху дасть змогу досягти стійкого мирного врегулювання конфлікту та завадить подальшим людським стражданням.

Боррелль підкреслив, що обидві сторони повинні поважати та виконувати режим припинення вогню.

Раніше Боррель привітав угоду Росії, Вірменії та Азербайджану. Він висловив сподівання, що угода дозволить зупинити загибель людей і може стати кроком до всеосяжного врегулювання в регіоні.

МЗС України у середу опублікувало заяву, у якій визнало війну у Нагірному Карабаху завершеною.

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