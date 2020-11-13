ЕС готов предоставить гуманитарную помощь пострадавшим в войне в Карабахе

Евросоюз готов предоставить дальнейшую гуманитарную помощь для нужд гражданского населения, пострадавшего от конфликта в Нагорном Карабахе, и уже выделил почти 1 млн евро на чрезвычайную помощь.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель министрам иностранных дел Армении и Азербайджана в ходе телефонных разговоров в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу EEAS.

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В обоих телефонных разговорах Боррель выразил надежду, что прекращение боевых действий в Карабахе позволит достичь устойчивого мирного урегулирования конфликта и остановит дальнейшие человеческие страдания.

Боррелль подчеркнул, что обе стороны должны уважать и соблюдать режим прекращения огня.

Ранее Боррель приветствовал соглашение России, Армении и Азербайджана. Он выразил надежду, что соглашение позволит остановить гибель людей и может стать шагом к всеобъемлющему урегулированию в регионе.

МИД Украины в среду опубликовал заявление, в котором признал войну в Нагорном Карабахе завершенной.

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