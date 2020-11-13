Вторая волна в Швеции: смертность растет, возможны жесткие ограничения к Рождеству

Швеция в четверг сообщила о 40 смертях от COVID-19 - это значительно меньше, чем ежедневно регистрировали во время пика эпидемии весной, но больше всего за последние пять месяцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В Швеции зарегистрировано 40 новых смертей, в результате чего общее число умерших в связи с пандемией достигло 6122 человек.

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Несмотря на то, что во время весенней вспышки ежедневно погибали более 100 человек, показатель четверга намного выше, чем фиксировали в конце лета и в начале осени. Тогда в течение большинства дней смертность регистрировали в однозначных числах.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл в четверг признал, что страна борется со второй волной пандемии, хотя еще в августе он предполагал, что такой сценарий маловероятен.

"Я не думаю, что это определение так важно, но сейчас мы видим, что распространение в сообществах происходит одновременно во многих регионах", - сказал Тегнелл на пресс-конференции.

Он посоветовал гражданам подготовиться к возможному ограничению поездок между регионами в период Рождества, чтобы региональные службы здравоохранения могли избежать перегрузки.

По его словам, предварительное решение, скорее всего, будет принято через неделю или две. Тегнелл добавил, что шведы должны быть готовы к тому, что все еще может измениться "прямо перед Рождеством".

Он также сообщил, что большая часть новых случаев COVID-19 сейчас происходят из частных вечеринок.

В Швеции в четверг было зарегистрировано 4658 новых случаев коронавируса, что немного меньше ежедневного рекорда, установленного на прошлой неделе. Однако это уже вызвало рост госпитализаций.

Тегнелл также опроверг надежды на то, что серьезная весенняя вспышка вируса в Швеции может обеспечить защиту населения за счет иммунитета. Он заявил, что количество невыявленных инфекций, вероятно, ниже, чем считалось ранее.

"Количество людей, которых мы не обнаруживаем с помощью диагностики, с большой вероятностью меньше, чем мы думали ", - сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Стефан Лёвен анонсировал, что правительство планирует запретить по всей стране продажу алкоголя после 22:00 в барах, ресторанах и ночных клубах, чтобы сдержать распространение COVID-19.