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В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса в сутки

Пятница, 13 ноября 2020, 12:52

В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных случаев среди инфицированных.

В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.

На сегодня в США в целом обнаружили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и не менее 242 423 случая смерти.

Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллион случаев.

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Коронавирус США
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