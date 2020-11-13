В США впервые более 150 тысяч случаев коронавируса в сутки
Пятница, 13 ноября 2020, 12:52
В Соединенных Штатах за последние сутки сообщили о 153 496 случаях заболевания COVID-19, что стало новым ежедневным максимумом с начала пандемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Несколько штатов сообщили о рекордном количестве госпитализированных пациентов с коронавирусом. За последние сутки подтверждено 919 летальных случаев среди инфицированных.
В США десятый день подряд фиксируют более 100 000 случаев, но сегодня впервые количество превысило 150 000 за один день.
На сегодня в США в целом обнаружили 10 552 821 случай заболевания COVID-19 и не менее 242 423 случая смерти.
Также стало известно, что Техас и Калифорния первыми из американских штатов пересекли отметку в 1 миллион случаев.
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