У Литві зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом за добу
У Литві за минулу добу зафіксовано 2066 нових випадків коронавірусу, і це рекордний щоденний показник з початку пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
За офіційними даними, в результаті хвороби померли дев'ять інфікованих. Попередній максимум нових випадків в Литві фіксувався 8 листопада - 1980, до цього 7 листопада було виявлено 1972 випадки.
У Латвії за минулу добу виявлено 455 нових випадків і це трохи менше, ніж днем раніше, коли було зафіксовано новий рекорд. Також повідомляється про 9 летальних випадків.
В Естонії за минулу добу підтверджено 259 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли. Кількість нових випадків зменшилася більш ніж на 100 в порівнянні з попереднім днем.
Нагадаємо, Латвія для стримання епідемії з 9 листопада запровадила надзвичайну ситуацію та посилила карантин на наступні три тижні.
Естонія з 16 листопада запроваджує зобов’язання носити маску у всіх громадських приміщеннях і транспорті.