Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Facebook видалив сторінку популярного у Польщі політика, який називав Україну ворогом

"Маємо дати їм по морді": Додон, що ризикує програти вибори, кличе молдован на вулиці

ЄС обурився насильницькою смертю білоруського активіста і попередив про санкції

"Друга хвиля" у Швеції: смертність зростає, можливі жорсткі обмеження до Різдва






У Литві зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом за добу

П'ятниця, 13 листопада 2020, 17:12

У Литві за минулу добу зафіксовано 2066 нових випадків коронавірусу, і це рекордний щоденний показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За офіційними даними, в результаті хвороби померли дев'ять інфікованих. Попередній максимум нових випадків в Литві фіксувався 8 листопада - 1980, до цього 7 листопада було виявлено 1972 випадки.

У Латвії за минулу добу виявлено 455 нових випадків і це трохи менше, ніж днем ​​раніше, коли було зафіксовано новий рекорд. Також повідомляється про 9 летальних випадків.

В Естонії за минулу добу підтверджено 259 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли. Кількість нових випадків зменшилася більш ніж на 100 в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Латвія для стримання епідемії з 9 листопада запровадила надзвичайну ситуацію та посилила карантин на наступні три тижні.

Естонія з 16 листопада запроваджує зобов’язання носити маску у всіх громадських приміщеннях і транспорті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва Коронавірус Епідемія у цифрах
powered by lun.ua