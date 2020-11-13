У Литві зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом за добу

У Литві за минулу добу зафіксовано 2066 нових випадків коронавірусу, і це рекордний щоденний показник з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За офіційними даними, в результаті хвороби померли дев'ять інфікованих. Попередній максимум нових випадків в Литві фіксувався 8 листопада - 1980, до цього 7 листопада було виявлено 1972 випадки.

У Латвії за минулу добу виявлено 455 нових випадків і це трохи менше, ніж днем ​​раніше, коли було зафіксовано новий рекорд. Також повідомляється про 9 летальних випадків.

В Естонії за минулу добу підтверджено 259 випадків зараження коронавірусом, чотири людини померли. Кількість нових випадків зменшилася більш ніж на 100 в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, Латвія для стримання епідемії з 9 листопада запровадила надзвичайну ситуацію та посилила карантин на наступні три тижні.

Естонія з 16 листопада запроваджує зобов’язання носити маску у всіх громадських приміщеннях і транспорті.