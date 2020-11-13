В Литве зафиксировали рекордное число зараженных коронавирусом в сутки

В Литве за минувшие сутки зафиксировано 2066 новых случаев коронавируса, и это рекордный ежедневный показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По официальным данным, в результате болезни умерли девять инфицированных. Предыдущий максимум новых случаев в Литве фиксировался 8 ноября - 1980, а 7 ноября было обнаружено 1972 случая.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 455 новых случаев, и это немного меньше, чем днем ​​ранее, когда был зафиксирован новый максимум. Также сообщается о 9 летальных случаях.

В Эстонии за прошедшие сутки подтверждено 259 случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались. Количество новых случаев уменьшилось более чем на 100 по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Латвия для сдерживания эпидемии с 9 ноября ввела чрезвычайную ситуацию и усилила карантин на следующие три недели.

Эстония с 16 ноября вводит обязательство носить маску во всех общественных помещениях и транспорте.