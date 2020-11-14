Саакашвили призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти

Михеил Саакашвили, лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", призвал грузинскую полицию не выполнять приказы власти.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Interpressnews, об этом он заявил в своем видеообращении 13 ноября.

"Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он .

Вчера Саакашвили, как и другие представители оппозиции, в комментарии СМИ говорил, что доволен началом переговоров с властью, сообщает "Грузия Онлайн".

"Я положительно оцениваю переговорный процесс, потому что во время "революции роз" мы регулярно встречались с тогдашним премьер-министром Джорбенадзе в резиденции посла США и предъявляли требования, но он ничего не делал, параллельно, мы усиливали давление с улицы, что в итоге сыграло решающую роль", - сказал он.

Как уже сообщалось, 12 ноября "Грузинская мечта" и оппозиция собрались на первую встречу для переговоров о выходе из политического кризиса, возникшего после парламентских выборов. Встреча состоялась в резиденции посла США в Грузии Келли Дегнан с участием послов США, ЕС и Франции. Дипломаты призывают грузинских политиков к диалогу и готовы быть посредниками в этом процессе.

На парламентских выборах "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" получила 48,36% голосов. Оппозиционные силы после этого заявили о "масштабных фальсификациях" и отказались от мандатов в парламенте в знак протеста. Критические замечания звучали и от некоторых общественных организаций, в частности Transparency International Грузия.

В ОБСЕ, в то же время, не имеют серьезных замечаний к тому, как проходили выборы в Грузии.

Европейский Союз признал, что парламентские выборы в Грузии в целом были проведены демократично, но призвал к тщательному и справедливому рассмотрению всех жалоб, которые были поданы в ходе электорального процесса.

Кризис усложнил жесткий разгон протестов с применением водометов.

Подробнее об этом читайте в статье: Выборы, которые только усугубили кризис: будет ли в Грузии новый Майдан.