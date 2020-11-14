Туреччина відправила у Чорне море ще одне бурове судно для підготовки до видобутку газу зі знайденого родовища.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Бурове судно Kanuni прибуло до чорноморського узбережжя турецької провінції Зонгулдак.

У порту Фільос здійснять роботи з установки бурового обладнання та обслуговування систем захисту дна скважин.

Kanuni почне бурові роботи разом із судном Fatih у перші місяці 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці серпня Туреччина оголосила, що виявила у Чорному морі "найбільше у своїй історії" родовище природного газу в зоні Tuna-1, що може містити близько 320 млрд кубометрів газу. Згодом оцінку об’ємів у родовищі "Сакар’я" збільшили до 405 млрд кубометрів.

Як раніше повідомляло Hurriyet Daily News, в міністерстві енергетики Туреччини заявили, що хочуть отримати перший газ зі знайденого родовища у 2023 році.

"Ми плануємо бурити від 30 до 40 скважин. Це план на 7-8 років. Якщо ми зможемо підготувати 8-10 скважин до 2023 року - ми зможемо вже тоді почати видобуток", - зазначив міністр енергетики Фатіх Донмез.

Паралельно Туреччина продовжує розвідку ймовірних родовищ в акваторії Егейського моря, яку і Греція, і Туреччина вважають своєю.

В ЄС звинуватили Туреччину у тому, що вона своїми діями посилює напругу у регіоні та вже не виключають санкцій.





