Туреччина знову продовжила розвідку родовищ у спірних з Грецією водах

Туреччина ще на два тижні продовжила роботу свого судна сейсмологічної розвідки в акваторії Егейського моря, яку і Греція, і Туреччина вважають своєю; у Греції висловили протест з цього приводу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Туреччина видала нове сповіщення Navtex про роботу свого судна сейсмологічної розвідки "Oruc Reis" у зоні на південь від грецього острова Кастеллорізо на період з 11 до 23 листопада. Турецьке Anadolu повідомляє, що разом з Oruc Reis перебуватимуть ще два судна - Ataman та Cengiz Han.

Греція зі свого боку видала власне сповіщення NAVTEX, у якому постановлює, що турецький дозвіл незаконний і стосується території, що входить до континентального шельфу Греції.



Глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Греція вимагає відкликання дозволу та поінформує міжнародних партнерів про продовження Туреччиною нелегальних дій.



"Греція знову засуджує цю провокативну поведінку, яка віддаляє будь-які перспективи конструктивного діалогу та закликає Туреччину негайно відкликати свій незаконний NAVTEX... Туреччина продовжує ігнорувати міжнародне морське право та підриває стабільність у регіоні", - заявили в МЗС Греції.

Перед цим Туреччина останній раз продовжувала роботу свого судна два тижні тому - 2 листопада. Тоді обидві країни також обмінялися заявами - Греція висловила протест, Туреччина відповіла, що продовжить свою діяльність у цьому районі "у рамках своїх прав, що випливають із міжнародного законодавства", а в ЄС звинуватили Анкару у продовженні напруги у регіоні.

Нагадаємо, попри угоду саміту ЄС від 2 жовтня, яка була спрямоване на те, щоб переконати Анкару припинити розвідку природного газу в спірних водах, Туреччина в середині жовтня оголосила про відновлення досліджень. Франція та Німеччина закликали Туреччину припинити провокації.

29 жовтня голова Європейської ради Шарль Мішель після відеозустрічі лідерів ЄС заявив, що в Євросоюзі обурені провокаціями президента Туреччини, але заходів проти країни не планують обговорювати до саміту у грудні.