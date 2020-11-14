Турция отправила в Черное море еще одно буровое судно для подготовки к добыче газа из найденного месторождения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Буровое судно Kanuni прибыло к черноморскому побережью турецкой провинции Зонгулдак.

В порту Фильос осуществят работы по установке бурового оборудования и обслуживания систем защиты дна скважин.

Kanuni начнет буровые работы вместе с судном Fatih в первые месяцы 2021 года.

Напомним, в конце августа Турция объявила, что обнаружила в Черном море "самое крупное в своей истории" месторождение природного газа в зоне Tuna-1, которое может содержать около 320 млрд кубометров газа. Впоследствии оценку объемов в месторождении "Сакарья" увеличили до 405 млрд кубометров.

Как ранее сообщало Hurriyet Daily News, в министерстве энергетики Турции заявили, что хотят получить первый газ из найденного месторождения в 2023 году.

"Мы планируем бурить от 30 до 40 скважин. Это план на 7-8 лет. Если мы сможем подготовить 8-10 скважин до 2023 года - мы сможем уже тогда начать добычу", - отметил министр энергетики Фатих Донмез.

Параллельно Турция продолжает разведку возможных месторождений в акватории Эгейского моря, которую и Греция, и Турция считают своей.

В ЕС обвинили Турцию в том, что она своими действиями усиливает напряжение в регионе и уже не исключают санкций.