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У Мінську почалися перші затримання на 99-ий день протестів

Неділя, 15 листопада 2020, 12:25

У Мінську почалися затримання на акції протесту проти Лукашенка "Марш хоробрих", який відбувається в білоруській столиці в неділю. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода". 

Учасники зібралися біля станції метро "Пушкінська", щоб перейти від місця загибелі першої жертви силовиків Александра Тарайковського до "двору змін", з якого було викрадено Романа Бондаренка. 

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Силовики затримують людей біля станції метро "Пушкінська", але люди продовжують збиратися там на знак протесту. Правозахисний центр "Вясна" вже нарахував близько 30 імен затриманих. Затримано декількох журналістів. 

Силовики також застосували проти людей сльозогінний газ на вулиці Пушкінській.

Протести через незгоду з результатами президентських виборів тривають в Білорусі 99-ий день.

Протестувальники продовжують вимагати відставки Лукашенка та нових чесних виборів, звільнення політичних в'язнів та відповідальності за побиття та катування мирних протестувальників.

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