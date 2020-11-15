В Минске начались первые задержания на 99-ый день протестов

В Минске начались задержания на акции протеста против Лукашенко "Марш храбрых", который проходит в белорусской столице в воскресенье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую редакцию "Радио Свобода".

Участники собрались у станции метро "Пушкинская", чтобы перейти от места гибели первой жертвы силовиков Александра Тарайковського к "двору перемен", из которого был похищен Роман Бондаренко.

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Силовики задерживают людей у ​​станции метро "Пушкинская", но люди продолжают собираться там в знак протеста. Правозащитный центр "Вясна" уже насчитал около 30 имен задержанных. Задержаны несколько журналистов.

Силовики также применили против людей слезоточивый газ на улице Пушкинской.

Протесты из-за несогласия с результатами президентских выборов продолжаются в Беларуси 99-ый день.

Протестующие продолжают требовать отставки Лукашенко и новых честных выборов, освобождения политических заключенных и ответственности за избиение и пытки мирных протестующих.