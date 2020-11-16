Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах

Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - написав Володимир Зеленський у своєму Twitter.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною 🇺🇦 та Молдовою 🇲🇩 задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Нагадаємо, вчора у Молдові відбувся другий тур президентських виборів.

Після обробки понад 99% голосів, Майя Санду перемагає чинного президента Ігоря Додона з відривом у 15%.

Як повідомлялося, раніше Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи. Напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці.

Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона.

У разі обрання Санду варто розраховувати на зміни у відносинах України та Молдови – у команді Майї Санду обіцяють радикальні зміни.

"Президент Санду відкрито говоритиме, що Крим – це територія України. Це буде явною відмінністю від нинішнього президента, риторика якого негативно відбилася на відносинах", – поясняв ЄП її однопартієць, віцеспікер парламенту Міхай Попшой.