Зеленський привітав Санду з перемогою на президентських виборах
Президент України Володимир Зеленський привітав Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Вітаю Майю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною та Молдовою задля європейського майбутнього наших народів", - написав Володимир Зеленський у своєму Twitter.
Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною 🇺🇦 та Молдовою 🇲🇩 задля європейського майбутнього наших народів.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020
Нагадаємо, вчора у Молдові відбувся другий тур президентських виборів.
Після обробки понад 99% голосів, Майя Санду перемагає чинного президента Ігоря Додона з відривом у 15%.
Як повідомлялося, раніше Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи. Напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці.
Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона.
У разі обрання Санду варто розраховувати на зміни у відносинах України та Молдови – у команді Майї Санду обіцяють радикальні зміни.
"Президент Санду відкрито говоритиме, що Крим – це територія України. Це буде явною відмінністю від нинішнього президента, риторика якого негативно відбилася на відносинах", – поясняв ЄП її однопартієць, віцеспікер парламенту Міхай Попшой.