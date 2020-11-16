Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Додон говорит о фальсификациях и хочет обжаловать результаты в суде

Кулеба допускает повторное закрытие границ в случае нового "локдауна"

В Испании разоблачили схему продажи оружия c РФ, среди задержанных есть украинцы

Выборы в Молдове: Cанду увеличивает отрыв от Додона до 15%






Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах

Понедельник, 16 ноября 2020, 08:21

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Напомним, вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.

После обработки более 99% голосов, Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона с отрывом в 15%.

Как сообщалось, ранее Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, несмотря на экзит-полы. Накануне выборов Додон заявил, что рассчитывает защищать свою победу на улице.

О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.

В команде Майи Санду в случае ее избрания обещали радикальные изменения в отношениях с Украиной.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", - объяснял ЕП ее однопартиец, вицеспикер парламента Михай Попшой.

Читайте также: Додон против всех: как изменится Молдова и ее позиция по Крыму при новом президенте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Молдова
powered by lun.ua