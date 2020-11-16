Зеленский поздравил Санду с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением жду дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов", - написал Владимир Зеленский в своем Twitter.

Вітаю @sandumaiamd з перемогою на президентських виборах у Молдові. З нетерпінням очікую на подальше зміцнення відносин між Україною 🇺🇦 та Молдовою 🇲🇩 задля європейського майбутнього наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Напомним, вчера в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.

После обработки более 99% голосов, Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона с отрывом в 15%.

Как сообщалось, ранее Игорь Додон заявил, что лидирует на выборах президента Молдовы, несмотря на экзит-полы. Накануне выборов Додон заявил, что рассчитывает защищать свою победу на улице.

О ситуации на выборах читайте в статье Битва за Молдову: как "чернухой" и поддержкой РФ спасают президентство Додона.

В команде Майи Санду в случае ее избрания обещали радикальные изменения в отношениях с Украиной.

"Президент Санду будет открыто говорить, что Крым - это территория Украины. Это будет явным отличием от нынешнего президента, риторика которого негативно отразилась на отношениях", - объяснял ЕП ее однопартиец, вицеспикер парламента Михай Попшой.

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