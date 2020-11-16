Німеччина, де діє "м’який локдаун", планує жорсткіші обмеження - ЗМІ

Федеральний уряд та землі Німеччини розглядають нові заходи щодо боротьби з COVID-19, аби зупинити зростання кількості інфекцій.

Проєкт документа із запропонованими заходами бачило агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У понеділок очікується зустріч канцлерки Ангели Меркель та глав 16 федеральних земель Німеччини.

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У цьому місяці Німеччина ввела комплекс заходів, який отримав назву "м’який локдаун". Хоча бари і ресторани закриті, школи і магазини поки залишаються відкритими.

В результаті кількість нових випадків зараження більше не зростає експоненціально, але зниження числа заражень поки не очікується, йдеться в документі.

"Необхідні подальші зусилля... Попереду у нас важкі зимові місяці, перш ніж, будемо сподіватися, сезонні ефекти і початок вакцинації дозволять нам поступово подолати пандемію", - йдеться в документі.

Згідно з пропозиціями, які можуть змінитися, приватні зібрання в громадських місцях будуть можливі тільки для людей з одного домогосподарства і двох осіб з іншого домогосподарства.

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У школах всі учні будуть носити маски. Всі класи будуть розділені на дві групи, щоб забезпечити більше простору між окремими учнями.

Всі люди, які належать до вразливих груп, матимуть право один раз на тиждень отримати одну респіраторну маску з високим рівнем захисту, також відому як FFP2.

23 листопада Меркель і глави земель знову зустрінуться і, можливо, ухвалять рішення про подальші заходи - з огляду на зростання числа інфікованих на той час.

З початку пандемії і до кінця жовтня в Німеччині було виявлено 520 тисячі випадків COVID-19. Але за перші два тижні листопада їх кількість зросла на 50% до 780 тисяч випадків.

За той же період кількість пацієнтів, що проходять інтенсивну терапію в німецьких лікарнях, збільшилася на 70%.