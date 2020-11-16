Германия, где действует "мягкий локдаун", планирует более жесткие ограничения - СМИ

Федеральное правительство и земли Германии рассматривают новые меры по борьбе с COVID-19, чтобы остановить рост числа инфекций.

Проект документа с предложенными мерами видело агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

В понедельник ожидается встреча канцлера Ангелы Меркель и глав 16 федеральных земель Германии.

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В этом месяце Германия ввела комплекс мер, который получил название "мягкий локдаун". Хотя бары и рестораны закрыты, школы и магазины пока остаются открытыми.

В результате количество новых случаев заражения больше не растет экспоненциально, но снижение числа заражений пока не ожидается, говорится в документе.

"Необходимы дальнейшие усилия... Впереди у нас тяжелые зимние месяцы, прежде чем, будем надеяться, сезонные эффекты и начало вакцинации позволят нам постепенно преодолеть пандемию", - говорится в документе.

Согласно предложениям, которые могут измениться, частные собрания в общественных местах будут возможны только для людей из одного домохозяйства и двух человек с другого домохозяйства.

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В школах все ученики будут носить маски. Все классы будут разделены на две группы, чтобы обеспечить больше пространства между отдельными учениками.

Все люди, принадлежащие к уязвимым группам, имеют право один раз в неделю получить одну респираторную маску с высоким уровнем защиты, также известную как FFP2.

23 ноября Меркель и главы земель снова встретятся и, возможно, примут решение о дальнейших мерах - учитывая рост числа инфицированных в то время.

С начала пандемии и до конца октября в Германии было обнаружено 520 тысячи случаев COVID-19. Но за первые две недели ноября их число выросло на 50% до 780 тысяч случаев.

За тот же период количество пациентов, проходящих интенсивную терапию в немецких больницах, увеличилось на 70%.