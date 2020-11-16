ЕС ускоренно готовит новый пакет санкций в отношении Беларуси - СМИ

Евросоюз ускорил подготовку новых санкций в отношении Беларуси после смерти от избиения в Минске Романа Бондаренко.

Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Министры иностранных дел ЕС намерены дать "зеленый свет" третьему пакету санкций ЕС в отношении Беларуси на видеоконференции в четверг. Убийство Бондаренко ускорило процесс", - написал журналист в своем Twitter.

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На прошлой неделе Евросоюз выразил возмущение и предупредил режим в Минске о новых санкциях из-за смерти Бондаренко.

"12 ноября 31-летний Роман Бондаренко умер после нескольких часов операции в больнице Минска в результате серьезных травм, полученных, по имеющимся сведениям, из-за жестокости милиционеров в штатском. Это возмутительный и позорный результат действий белорусских властей", - отреагировал ЕС на смерть активиста.

ЕС уже дважды расширял санкционный список в отношении Беларуси после августовских выборов президента. В частности, ЕС ввел санкции в отношении 55 лиц, виновных в насильственных репрессиях и запугивании, в частности против Лукашенко.

Детали третьего пакета, который рассмотрят министры на этой неделе, пока неизвестны.

В воскресенье в Минске и других городах Беларуси прошли акции памяти Бондаренко, во время которых задержали более тысячи человек. Демонстрацию в Минске "зачистили".