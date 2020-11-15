Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп вперше визнав перемогу Байдена - втім, потім заявив, що виграє він

У Молдові безпрецедентно висока явка на закордонних дільницях, де підтримують Санду

Австрія хоче "врятувати" Різдво масовим тестуванням за прикладом Словаччини

В Румунії під час пожежі загинули 10 важкохворих з коронавірусом 






У Білорусі за день затримано майже пів тисячі людей, акцію в Мінську "зачистили"

Неділя, 15 листопада 2020, 16:49

У Мінську силовики розігнали демонстрантів на "площі змін", куди люди прийшли вшанувати загиблого від побоїв активіста Романа Бондаренка. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську редакцію "Радіо Свобода"

Як повідомлялось, у неділю білоруси зібралися на щотижневий протест проти перемоги на виборах Александра Лукашенка. "Марш хоробрих" мав перейти від місця загибелі першої жертви силовиків Александра Тарайковського до "двору змін", з якого було викрадено Романа Бондаренка. 

Майже відразу біля станції метро "Пушкінська" силовики почали затримувати людей.

За деякий час силовики оточили "площу змін", де люди створили меморіал пам’яті Бондаренка.  До людей в оточенні силовиків підійшли спецпризначенці, які почали виривати людей з ланцюга.

 

Почалася "зачистка": людей затягували в автобуси та автозаки, зривали прапори, нищили лампадки. Незабаром на площі залишились лише силовики.

 

Бійці в зеленій формі увірвалися у квартиру щонайменше одного з мешканців будинку неподалік від площі.

За останніми даними, правозахисний центр "Вясна" нарахував щонайменше 465 імен затриманих за день у Білорусі, абсолютна більшість - в Мінську. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь
powered by lun.ua