Уряд Німеччини випустив соціальну рекламу, яка героїзує "диванних громадян"

У суботу федеральний уряд Німеччини оприлюднив відеорекламу, у якій прославляє несподіваних героїв у боротьбі з коронавірусом - "диванних громадян".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Коротке відео закликає людей в Німеччині наслідувати благородний приклад "диванного громадянина", який ледарює вдома, щоб побороти пандемію.

Відео починається зі спогадів літнього чоловіка, який згадує свою "службу" народу у молодості, що припала на зиму 2020 року.

"Мені саме виповнилося 22 роки, і я вивчав інженерну справу, коли прийшла друга хвиля. У цьому віці хочеться веселитися, вчитися, знайомитися з людьми, сходити випити з друзями ... Але у долі на нас були інші плани", - розповідає літній чоловік.

Потім сцена перемикається на молодого оповідача, який каже, що "раптово доля цієї країни виявилася в наших руках".

"Отже, ми зібрали всю свою мужність і зробили те, чого від нас очікували. Єдино правильну річ. Ми нічого не робили. Абсолютно нічого. Ми були ледачими, як єноти. Днями і ночами ми сиділи вдома на своїх дупах і боролися з розповсюдженням коронавірусу. Наш диван був лінією фронту, а наше терпіння було нашою зброєю", - продовжує оповідач.

