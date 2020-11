Правительство Германии выпустило социальную рекламу, которая героизирует "диванных граждан"

В субботу федеральное правительство Германии обнародовало видеорекламу, в которой прославляет неожиданных героев в борьбе с коронавирусом - "диванных граждан".

Короткое видео призывает людей в Германии подражать примеру "диванного гражданина", который сидит дома, чтобы побороть пандемию.

Видео начинается с воспоминаний пожилого мужчины, вспоминающего свою "службу" народу в молодости, которая пришлась на зиму 2020 года.

"Мне как раз исполнилось 22 года, и я изучал инженерное дело, когда пришла вторая волна. В этом возрасте хочется веселиться, учиться, знакомиться с людьми, сходить выпить с друзьями... Но у судьбы на нас были другие планы", - рассказывает летний мужчина.

Затем сцена переключается на молодого рассказчика, который говорит, что "внезапно судьба этой страны оказалась в наших руках".

"Итак, мы собрали все свое мужество и сделали то, чего от нас ожидали. Единственно правильную вещь. Мы ничего не делали. Абсолютно ничего. Мы были ленивыми, как еноты. Днями и ночами мы сидели дома на своих задницах и боролись с распространением коронавируса. Наш диван был линией фронта, а наше терпение было нашим оружием", - продолжает рассказчик.

