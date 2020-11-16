2+2 і повсюдні маски: нові обмеження почали діяти в Естонії
В Естонії з понеділка, 16 листопада, набули чинності нові обмеження через поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.
Уряд ввів в торгових центрах і магазинах правило 2+2 і наполегливо порекомендував населенню носити маски у приміщеннях, включаючи громадський транспорт.
Згідно з правилом 2+2, у торгових залах разом можна пересуватися максимум двом особам - а з рештою людей потрібно дотримуватися дистанції мінімум у два метри.
Виняток становлять сім'ї і ті випадки, коли забезпечити розумне дотримання цього правила неможливо.
У громадському транспорті, в торгових залах та місцях загального користування підприємств торгівлі, на конференціях, концертах, в театрах і кінотеатрах потрібно носити маску або закривати рот і ніс. Виняток становлять люди, яким це протипоказано з медичних причин, а також діти, молодші від 12 років. Можливі також інші обґрунтовані винятки - наприклад, коли в громадському транспорті немає інших пасажирів.
Також почало діяти правило двометрової дистанції між групами відвідувачів в точках громадського харчування та розважальних закладах. При цьому групи відвідувачів не можуть бути більшими ніж 10 осіб.
Обмеження торкнулися і часу роботи розважальних закладів та закладів громадського харчування. Вони не працюють з півночі і до 6 годин ранку, щоб уникнути скупчення людей. Обмеження не поширюється на продаж їжі на винос.
Компаніям рекомендовано відправити працівників на дистанційну роботу і відмовитися від усіх спільних заходів, в тому числі від різдвяних вечірок. Святкувати Різдво у сімейному колі дозволено.