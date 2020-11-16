2+2 и повсеместные маски: новые ограничения начали действовать в Эстонии

В Эстонии с понедельника, 16 ноября, вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Правительство ввело в торговых центрах и магазинах правило 2+2 и настойчиво порекомендовало населению носить маски в помещениях, включая общественный транспорт.

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Согласно правилу 2+2, в торговых залах вместе можно передвигаться максимум двум лицам - а с остальными людьми нужно соблюдать дистанцию ​​минимум в два метра.

Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно.

В общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам, а также дети до 12 лет. Возможны и другие обоснованные исключения - например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

Также начало действовать правило двухметровой дистанции между группами посетителей в точках общественного питания и развлекательных заведениях. При этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек.

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Ограничения коснулись и времени работы развлекательных заведений и заведений общественного питания. Они не работают с полуночи и до 6 утра, чтобы избежать скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды навынос.

Компаниям рекомендуется отправить работников на дистанционную работу и отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок. Праздновать Рождество в семейном кругу разрешено.