ЕС пытается договориться о покупке вакцины Moderna по цене ниже $25 за дозу - СМИ

Европейская комиссия хочет заключить сделку с компанией Moderna на поставку миллионов доз ее вакцины от COVID-19 по цене ниже 25 долларов за дозу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя ЕС, участвовавшего в переговорах.

По данным агентства, ЕС ведет переговоры с Moderna по поводу ее экспериментальной вакцины против COVID-19, по крайней мере, с июля.

Moderna заявила в понедельник, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последнего клинического испытания.

Неделю назад компании BioNTech и Pfizer, конкуренты Moderna, заявили, что их потенциальная вакцина практически столь же эффективна.

В испытании вакцины Moderna участвовали 30 тысяч человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали фиктивные уколы.

Moderna ожидает получить около 20 млн доз вакцины для США, к концу 2020 года. Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech рассчитывают получить около 50 млн доз по всему миру до конца года.