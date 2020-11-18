Парламент Нідерландів закликав ввести санкції ЄС проти президента Азербайджану

Парламент Нідерландів закликав свій уряд виступити на рівні Євросоюзу з пропозицією запровадити санкції проти президента Азербайджану Ільхама Алієва і його сім'ї.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення було прийнято на пленарному засіданні 17 листопада.

"Палата представників закликає уряд виступити в Європейському Союзі за введення санкцій, орієнтованих проти президента Азербайджану Ільхама Алієва, його родичів, ключових фігур азербайджанського наступу і сирійських бойовиків, розгорнутих Туреччиною в Нагірному Карабаху", - йдеться в затвердженій резолюції.

Нідерландські депутати також затвердили ще одну резолюцію, в якій зазначається, що останній спалах насильства в Нагірному Карабаху "був ініційований Азербайджаном за підтримки Туреччини".

"Парламент закликає уряд застосовувати індивідуальні санкції проти тих, хто несе відповідальність за це насильство як в Азербайджані, так і в Туреччині", - йдеться в документі.

Алієв в середу прокоментував дії нідерландського парламенту, однак говорив так, ніби Нідерланди вже ввели санкції проти нього, хоча таке рішення може прийняти тільки уряд країни, а не депутати.

"Парламент Нідерландів, на жаль, прийняв рішення про санкції проти Азербайджану, а також Туреччини. Мій помічник повідомив, що в ході обговорень глава МЗС Нідерландів виступив з більш збалансованим підходом. Але парламент прийняв таке незбалансоване і несправедливе рішення, і це, звичайно ж, не сприятиме тіснішим відносинам між нашими країнами", - сказав президент Азербайджану, приймаючи нового нідерландського посла в Баку Паулін Ейзема.

Нагадаємо, у ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху.

Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

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